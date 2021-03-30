На «Большую перемену» приглашают школьников и студентов Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Учеников школ и студентов Хабаровского края приглашают поучаствовать в «Большой перемене». Финалисты поедут в июле и ноябре в «Артек», победителей ожидают крупные денежные призы на воплощение своих идейных проектов. Педагоги, которые помогали детям готовиться к конкурсу, также получат денежные премии.

Своими впечатлениями от конкурса с ребятами поделились финалисты предыдущего сезона игры. Кроме старшеклассников в нынешнем году в «Большой перемене» могут участвовать 5-7 классы, для которых финальный этап проведут в «Артеке» в июле. Суперприз игры - поездка на поезде «Большая перемена» из златоглавой в столицу ДВ и назад.

- Студенты колледжей и техникумов и старшеклассники поедут в «Артек» в ноябре на финал конкурса. Здесь призы уже денежные. 300 учеников 10 классов и 150 студентов 3-4 курсов получат по миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Не останутся в стороне и педагоги, помогавшие ребятам. Они получат денежные премии, если их подопечные победят.

Конкурс будет проходить в нескольких тематических блоках. Первые этапы состоятся дистанционно.

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