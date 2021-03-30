Названия трех остановок предлагают изменить в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Названия трех остановочных пунктов для общественного транспорта в краевом центре на данное время некорректны, так как не имеют привязки к конкретно тому месту, где расположены.

- Остановка «Школа 52» вовсе не возле данной школы, а «Глорией» зовется остановка напротив этого образовательного учреждения. Завод металлозаготовок давно в городе не работает, соответственно, остановка названа неверно, - сообщили в пресс-службе мэрии города Хабаровска.

«Глорию» предложено заменить на «Школу №52», а последнюю назвать «Улицей Суворова». Вместо «Завода» остановке дать название «Улица Узловая». Городские власти изучают мнение населения по данной инициативе. Каждый хабаровчанин может поделиться своим мнением и предложением до конца мая, сообщив в городское управление промышленности, транспорта и связи по электронной почте upts@khv27.ru или письмом на 680021, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 42. Мэрия запустит на своем сайте голосование в начале апреля.

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