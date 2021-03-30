Три ледовые переправы закрылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сотрудниками госинспекции проверены и закрыты еще три ледовые дороги. Переправу через реку Матай в районе имени Лазо перекрыли вчера, 29 марта. Переправу через реку Катэн также закрыли прошлым днем. Еще одна дорога перестала работать на реке Нимелен.

Прекращение работы дорог связано с весенним потеплением и таянием льда.

- Лед в это время года на реках быстро разрушается, ходить по нему, и тем более ездить на машинах очень опасно, можно провалиться под лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего на территории региона остаются работать 26 ледовых дорог. Водителям грузовых и легковых машин следует отслеживать новую информацию о закрытых дорогах и ни в коем случае не выезжать на них. Сотрудники МЧС просят жителей региона внимательнее относиться к своей жизни и жизни пассажиров.

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