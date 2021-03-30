По решению суда в Хабаровске сделают дорогу для маломобильных граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Хабаровске обязал муниципалитет создать необходимые условия для передвижения маломобильных граждан между Уссурийским бульваром и улицей Ленина. Ранее в прокуратуру края обратился местный житель с жалобой на невозможность передвигаться на участке.

- Городская прокуратура инициировала проверку, в результате которой выяснила, что тротуар в районе домов №63 и №65 на улице Шеронова не оборудован пандусом, хотя на местности находится социально-значимое учреждение - детская поликлиника № 1, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Отсутствие пандуса препятствует нормальному перемещению людей с ограниченными возможностями здоровья. Прокуратура направила иск в суд, где принято решение обязать мэрию исполнить предписание. Администрация города займется необходимыми работами и оборудует пандус по решению суда.

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