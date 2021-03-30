Бизнес по перевозке людей в Верхнебуреинском районе Хабаровского края могут признать социальным предпринимательством Фото: Правительство Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края действует программа поддержки предпринимателей в части микрофинансирования.

- В районе в два раза снижена процентная ставка на займы для социального предпринимательства. Самозанятые тоже могут рассчитывать на поддержку, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Предприниматели могут получить финансовую поддержку по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства». Работает в районе и программа поддержки от краевого Гарантийного фонда. Так, один миллион рублей поддержки получил местный предприниматель. Он оказывает населению услуги по перевозке. Деньги он потратил на ремонт транспорта. В районе упал пассажиропоток. Автобусы перевозят лишь 35-40% от потенциальных 80%. На субсидированные деньги предприятие закупило топливо и запчасти для автопарка.

Если бизнесмены оказывают услуги населению и занимаются общественно полезным делом, то он может рассчитывать на признание предпринимательства социальным. Бизнесмены с таким статусом могут получить до полумиллиона рублей помощи от правительства. Сейчас в Верхнебуреинском районе лишь одно предприятие имеет данный статус, однако власти будут принимать заявки от местных предпринимателей на его получение.

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