За карточный долг убил своего приятеля хабаровчанин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске суд приговорил мужчину, виновного в убийстве своего знакомого, за карточный долг к 13 годам лишения свободы.

- Обвиняемый поссорился со своим приятелем из-за того, что тот отказывался возвращать ему проигранные в карты деньги. Хабаровчанин зарезал должника кухонным ножом. В результате мужчина скончался от колото-резаного ранения в области грудной клетки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура сообщила, что обвиняемый уже был судим ранее за причинение тяжкого вреда здоровью, которое в результате привело к смерти человека. Мужчина отсидел в тюрьме почти девять лет и освободился из мест заключения в 2017 году.

Сейчас преступник отправится в колонию особого режима на 13 лет. Приговор еще не вступил в законную силу. Обвинение поддержано краевой прокуратурой.

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