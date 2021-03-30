Новую электростанцию построят в Удском селе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Произошедший в феврале пожар на электростанции в селе Удском Тугуро-Чумиканского района уничтожил основной дизельный генератор местной станции. Износ постройки ДЭС, где расположен другой генератор, достиг почти уже 100%. После пожара было решено оперативно доставить в село дополнительно два генератора, так как имеющийся не мог принять сильную нагрузку и в часы пик приходилось отключать электричество на некоторых участках села.

Однако решить проблему на долгосрочный период поможет лишь строительство новой электростанции. Поэтому Михаил Дегтярев поручил профильным структурам обеспечить село Удское к следующему году новой ДЭС. Финансирование проекта составит порядка 20 миллионов рублей.

- Новая электростанция в селе будет с двумя генераторами, персонал будет размещаться в операторском модуле. На ДЭС также установят пожарную сигнализацию, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Удское село расположено далеко от федеральных трасс, доставить туда ДЭС можно только по зимнику, принято решение отвезти после открытия навигации модули котельной сначала в Чумикан, а следующей зимой уже в конечную точку назначения.

Михаил Дегтярев уделяет вопросам и проблемам в районах края особое внимание, так как считает, что повысить уровень и качество жизни в регионе возможно, решая проблемы в каждом его уголке. Так, помимо села Удского новая котельная ожидает и село Савинское. Здесь тоже произошел пожар, эта котельная обойдется региону в 15 миллионов, деньги выделит край. Эта котельная даст электроэнергию двум селам - Савинскому и Монголу.

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