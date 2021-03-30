Как начать и вести свой бизнес расскажут юным хабаровчанам Фото: Администрация Хабаровска

Образовательное мероприятие по обучению молодых хабаровчан азам ведения бизнеса пройдет в ДВГУПС завтра, 31 марта, с 13:30 часов.

- Проект направлен на обучение юных хабаровчан в возрасте от 14 до 18 лет основам ведения своего дела, выбору будущей профессии, а также саморазвитию, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Приглашаются на мероприятие все, в том числе подростки из малообеспеченных семей, которым интересен этот вид занятости. В ходе встречи участники смогут посмотреть мастер-классы и послушать ведущих предпринимателей города.

Напомним - в позапрошлом году, также весной, в ДВГУПС прошла встреча от «Молодых лидеров Хабаровска». Тогда на нее пришли порядка 200 юных ребят. Их научили публично выступать, развиваться, управлять своими эмоциями, выбирать идеи для бизнеса.

Поддержка и помощь предпринимателям в городе и крае осуществляется в полной мере. В выходные в краевом центре прошел бизнес-форум, где разбирали онлайн-торговлю.

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