У пассажира поезда Комсомольск-Хабаровск полиция нашла наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная полиция Комсомольска-на-Амуре выявила пассажира поезда, следовавшего по маршруту Комсомольск - Хабаровск, подозреваемого в перевозке наркотиков. При обыске органы обнаружили у мужчины в личных вещах перчатки, внутри которых был спрятан пакетик с темным веществом. Эксперты определили, что эта смесь из табака и гашишного масла. Вес находки составил почти три грамма.

- Со слов досмотренного пассажира, наркотики он сделал сам, используя кусты дикорастущей конопли. Растение он нашел за чертой города прошлой осенью, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. - Как сказал задержанный, наркотики он вез для себя, хотел в дальнейшем их употребить.

На данное время полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас мужчина находится под действием меры принуждения - он обязан явиться по вызову.

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