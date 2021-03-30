Парк культуры и отдыха благоустроят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане в этом году начнется работа по благоустройству местного парка культуры и отдыха. Проект стал победителем в категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.

Биробиджанская администрация вместе с активистами города и депутатами занималась разработкой проекта на протяжении долгого времени. Теперь дело осталось за малым - документы будут подготовлен к 1 апреля, затем пройдет аукцион и выберется подрядчик, и далее начнется масштабная реконструкция.

- В парке нужен туалет и торговые площади, для этого необходим доступ к воде, поэтому одна из краеугольных задач - строительство коммуникаций в парке, - сообщили в администрации города. - Также в парке планируется поставить «сухой» пешеходный фонтан.

В городской администрации отметили, что это не все, что будет в парке. Основной целью облагораживания объекта власти называют привлечение людей в парк для отдыха и занятий спортом.

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