Вакцинацию от ковида будут проводить на дому в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе состоялась встреча участников коронавирусного штаба. На повестке дня стояли вопросы и методы вакцинации тех граждан, которым не под силу приехать в прививочный пункт ввиду состояния здоровья или возраста.

- В апреле в крае начнется выездная кампания по вакцинации - врачи будут выезжать на дом к жителям и ставить прививки, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Как отметили участники штаба, уже сейчас от населения поступают вопросы о таком формате вакцинации.

- У Хабаровского края есть все необходимое, чтобы проводить вакцинацию в таком формате, у нас достаточно людей, контейнеров. Порядок формирования мобильных бригад уже проработан, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края. - Мы можем приезжать сами к тем людям, которые не могут прийти. Более того, начнем работать с соцзащитой края, чтобы выявлять претендентов на вакцинацию.

Напомним, такая форма выездной вакцинации уже имела место быть в регионе, когда медики приезжали в стационары - дома престарелых, интернаты, дома ветеранов. Во многом благодаря этой кампании в учреждениях теперь постепенно снимаются коронавирусные ограничения.

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