Погода 31 марта: в Хабаровске дождя не будет, днем потеплеет до +8 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода в Хабаровском крае постепенно налаживается. Однако, как прогнозируют синоптики, к концу недели в регион снова придет циклон и принесет с собой дожди. Сегодня, 31 марта в Хабаровске осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +8 градусов. Ветер дует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Южные районы региона могут ждать небольшие осадки, вполне возможен мокрый снег. В дневное время суток за окном до +12 градусов. В этой части региона будет дуть свежий ветерок.

- В центральных районах края – также могут пройти дожди, не исключен и мокрый снег. На термометре после полудня будет +10 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Северные районы Хабаровского края ночью ждет сильный ветер, в частности на побережье порывы будут достигать скорости до 20 метров в секунду. За окном днем до +7 градусов.

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