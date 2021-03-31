Жители Хабаровского края могут получить пассивный доход до 11% годовых

Компания «Талан» предлагает жителям Хабаровского края инвестиции с низким уровнем риска, позволяющие задействовать свободные деньги и получать пассивный доход.

Индекс свободных денег россиян достиг рекордных 82%. Это говорит о том, что доходы граждан существенно превышают расходы. Зарабатывать больше не стали, сократились траты, а вот инфляция растет и составляет уже 4,9%. Сейчас важно уберечь свои деньги от обесценивания.

Предложение компании «Талан» позволяет получить до 11% годовых в качестве процентов от инвестиций. С инвестором заключается договор займа, который позволяет получать проценты в удобный период, в том числе каждый квартал. 11% годовых выплачиваются, если инвестор не трогает свой вклад весь оговоренный срок. Если же проценты забираются два раза в год или ежеквартально, то ставка составит 9,5%. Минимальная сумма инвестиций - 300 тысяч рублей.

Следует отметить, что «Талан» - не кредитное учреждение. Средства, получаемые от инвесторов, используются для развития компании - покупки новых земельных наделов. «Талан» привлекает инвестиции официально, с соблюдением законодательных норм. Как отметил финансовый директор компании Роман Гусев, участники программы «Инвестирование в жилой комплекс» получают целый ряд преимуществ, а также гарантию безопасности их средств.

«Талан-Финанс» - часть группы компаний «Талан», имеющей в активе полтора миллиона квадратных метров строящихся объектов недвижимости.

- За деятельностью ООО «Талан-Финанс» как публичной компании (эмитента облигаций) осуществляется контроль со стороны Центробанка, - заявил Гусев.

Под инвестициями в жилой комплекс в данном случае подразумевается инвестирование в девелопера - ГК «Талан». Это не является привлечением денежных средств физических лиц для строительства жилья и не связано с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Финансы используются для пополнения оборотных средств компании «Талан» и развития.

Материал не является публичной офертой, предложением к сделке или рекламой финансовых услуг. Он носит информационный характер. При этом следует понимать, что ставка указана до вычета налогов и условия сделки определяются индивидуально.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.