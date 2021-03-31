В Хабаровском крае за минувшие сутки заболели коронавирусом 46 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последней информации краевого минздрава, на утро 31 марта в Хабаровском крае зарегистрироано 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Выписали по выздоровлению на десять человек больше - 56. К несчастью, вирус унес жизни еще двоих жителей региона. В тяжелом состоянии пребывают восемь пациентов, трое из них подключены к искусственному вентилированию органов дыхания.

- В общем в крае от ковида лечатся на данное время 2082 пациента. Из них чуть меньше пятисот человек проходит лечение в стационарах, а чуть больше полутора тысяч человек лечится дома, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Что касается разбивки по районам региона, то обстановка следующая: больше всего заболевших в краевой столице - плюс 36. Затем следуют Комсомольск и район имени Лазо - здесь по три новых случая. Далее, по двое новых заболевших в Хабаровском и Совгаванском районах.

Общие цифры заболевания и выздоровления в крае за прошедший год следующие: диагноз поставили 50598 пациентам, выписали по выздоровлению 48172 человека из них. Скончались от коронавируса в крае 344 жителя.

В регионе действует масочный режим.

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