Хабаровчанка сообщила властям о «грубом» спиливании деревьев во дворе Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся круглый стол, где участники обсуждали вопрос обращения с зелеными насаждениями в городе. Толчком к сбору послужило сообщение местной жительницы, которая заявила, что во дворе грубо спиливают тополя, несмотря на то, что работу вела управляющая компания.

Специалисты отмечают, что работы с зеленью регламентируются законом. Прежде чем спилить дерево, омолодить, провести формовку, его нужно проверить.

Закон обязывает собственников МКД содержать имущество, включая зелень. Если жители увидят, что есть нарушения, тогда необходимо обращаться в управление по охране окружающей среды.

- В Хабаровске больше 70% деревьев - тополя и ильмы. Взамен снесенных садят новые саженцы, - сообщили в администрации города.

Власти и активисты решили, что вопрос с озеленением будет оставлен на постоянной повестке. Власти проведут рейды по дворам, проверят, как соблюдается закон.

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