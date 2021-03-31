Фестиваль «Новые имена стран АТР» начался в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал фестиваль «Новые имена стран АТР». В течение трех дней начинающие музыканты и художники будут состязаться между собой и блистать своими талантами. В этом году фестиваль проходит уже в 31 раз. Из более чем 20 тысяч ребят больше 2,5 тысячи стали профессиональными артистами и художниками.

- Каждый год число конкурсантов растет. Причем на фестивале выступают как российские, так и зарубежные участники. В этом году за звание лучших соревнуются 850 детей, из них - 120 хабаровчан, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Из-за пандемии конкурс проходит отчасти в онлайн-формате. Закрытые границы не помешали зарубежным детям принять участие. На рассмотрение жюри прислали видеоролики с выступлениями, которые также будут транслироваться на фестивале.

В 2021 году конкурс идет в двух номинациях вместо привычных трех. Ребята будут соревноваться в «Исполнительском искусстве» и «Живописи и графике». Открытие фестиваля прошло в ГДК.

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