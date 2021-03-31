Хабаровчанин пытался угнать машину, но не смог завести и толкал до соседнего двора Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился житель Хабаровска с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина рассказал, что работает сфере связи и в багажнике машины лежало необходимое для работы оборудование. Сигнализации на авто не стояло. Ущерб оценен в 340 тысяч рублей.

- Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения в окрестностях двора и выяснили, что угонщиком является молодой человек. Он проник в салон машины, но не смог ее завести. Со своей приятельницей они вытолкали авто до соседнего двора, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники обнаружили машину на пустыре. Имущество не пропало из багажника. По горячим следам задержали подозреваемого, раньше уже привлекавшегося к ответственности и отбывавшего наказание в тюрьме. Задержанный рассказал, что хотел покатать девушку по району. Имущество из багажника планировал продать вместе с машиной.

Теперь виновнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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