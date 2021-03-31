Из-за метели и снегопада жителей Магадана просят оставаться дома

В Магаданской области властвует циклон. Ветер достигает скорости до 22 метров в секунду. На улице метель, снегопад. На дорогах наледь и накат. Городские власти призывают жителей областной столицы остаться дома по возможности. В областной столице возникли трудности в работе общественного транспорта из-за метели и ее последствий. На данное время городские службы занимаются уборкой снега с дорог и придорожных объектов.

- На маршруты с утра вышли 11 автобусов. Машины с трудом выезжают из гаражей. На дорогах сильные снежные переметы, что осложняет передвижение автобусов, - сообщили в пресс-службе мэрии Магадана.

На уборку снега направлена дополнительная техника. Городские службы ведут работы круглосуточно. Больше 30 единиц грейдеров, бульдозеров и других спецмашин борются со стихией. Во дворах коммунальщики работают не покладая рук. Население столицы области и всего края призывают быть осторожными на улице. Автомобилистов просят не парковать машины на обочинах и по пути следования дорожно-уборочной техники.

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