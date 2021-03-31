Убийцу мужчины, тело которого нашли на пустыре в Хабаровске, посадят на 13 лет

В Хабаровске прошлой весной нашли тело мужчины на пустыре в Железнодорожном районе. Умер хабаровчанин насильственной смертью. Полиция возбудила уголовное дело, начала расследование и поиск убийцы.

- Оперативники быстро сработали и смогли установить личность преступника. Им оказался 49-летний хабаровчанин, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО. – Следствие выдвинуло версию, что жертва и преступник вместе выпивали, затем поссорились и один нанес второму несколько ударов ножом. Мужчина умер сразу, его тело преступник перенес на пустырь и бросил.

Подозреваемого тогда задержали, ранее он уже привлекался к ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Судебное разбирательство состоялось, судья вынес обвинительный приговор исходя из достаточных доказательств. Теперь хабаровчанин будет отбывать наказание в колонии особого режима 13 лет.

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