Стартаперы и инвесторы встретятся в Хабаровске для обсуждения проектов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 7 апреля состоится встреча хабаровских стартаперов и инвесторов, где участники обсудят возможности и перспективы запусков новых проектов. Мероприятие пройдет на инновационной площадке ДВЖД в рамках экспедиции «Инновационная Россия-2021».

Инвесторы со всей страны собирают лучшие идеи стартапов. На встрече они смогут узнать, как работать с технологическими компаниями и какие стратегии применить для развития дела после пандемии. Стартаперы получат знания о том, как запустить идею в работу, как привлечь инвестиции и где взять деньги и поддержку в начинании. Причем, мероприятие будет интересно не только тем, кто уже лелеет в голове реализацию собственной идеи, но и тем, кто только задумался о таком предпринимательстве.

Прийти на встречу может каждый, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте eir21.ru/khabarovsk/. Программа мероприятия также размещена на сайте.

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