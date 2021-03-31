Туристический комплекс «Хехцир» будут развивать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Спортивно-туристическую базу «Хехцир» будут развивать в регионе. Глава региона выступил с предложением внести проект «Амур дорога тысячелетий», куда войдет СТК «Хехцир», в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект предусматривает меры господдержки на развитие туристической отрасли в на территориях субъектов РФ.

- В частности, будут создаваться обеспечивающие инфраструктуры, предусматриваться налоговые льготы, вводиться субсидированные ставки на строительство, выделяться гранты, повышаться доступность внутреннего туризма и прочее, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

СТК «Хехцир» включат в комплексный инвестиционный проект «Амур дорога тысячелетий», для привлечения федеральной поддержки и возведения комплекса до курорта международного уровня.

«Хехцир» займет площадь почти в 360 гектаров. Уже разработана стратегия перевода земли в категорию, разрешающую строительство.

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