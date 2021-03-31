В Комсомольске запустят цифровой сервис «Дом.Контроль» Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре предлагают запустить новый цифровой сервис «Дом.Контроль». Приложение позволит подавать заявки онлайн, проводить опросы и голосования, подавать показания счетчиков, контролировать документооборот и прочее.

- В Городе юности прошла ознакомительная встреча с разработчиками приложения, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Специалисты отметили, что сервис поставляется бесплатно для жителей, управляющих компаний и ТСМ. Нет у сервиса и абонентской платы.

Минстрой и минкомсвязь страны аккредитовали компанию «Дом.Контроль». Теперь сервис есть в 30 субъектах РФ. Программа реализуется в регионах в рамках проекта «Цифровая экономика РФ» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Управляющие компании и ТСЖ увидели презентацию приложения, предприниматели будут рассматривать его для работы. Новый сервис вошел в перечень умных решений «Смартека». В этой библиотеке собраны самые успешные проекты, направленные на экономический рост и развитие регионов.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.