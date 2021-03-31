Серебряные волонтеры помогут провести Пифийские игры в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае летом пройдут первые Международные Пифийские игры. Подготовительные работы к ним идут уже сейчас - подходят к концу отборочные туры в муниципалитетах. На играх нужна будет помощь добровольцев, и серебряные волонтеры готовы принять в этом участие.

- Союз пенсионеров края откликнулся на предложение помочь участникам и гостям во время игр. Теперь волонтеры ждут начала обучения и уверены, что их помощь вкупе с помощью молодежи позволит играм пройти на достойном уровне, без каких-либо трудностей, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Напомним, соревноваться дети будут в восьми видах искусства. В Хабаровске ждут участников со всей страны и из-за границы.

Серебряные волонтеры в регионе появились в 2018 году. Пожилые люди участвуют во всех масштабных событиях края. Добровольцы помогают одиноким пожилым людям, в том числе продуктами. Сейчас волонтеры будут участвовать в приеме заявлений от супругов-долгожителей в регионе.

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