Пневмонией заболели 80 детей в Хабаровске за неделю Фото: Администрация Хабаровска

Горздрав Хабаровска сообщил последние данные по заболеваемости хабаровчан ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Так, за неделю с 22 по 28 марта в городе зафиксировано 3676 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель на полтысячи меньше, чем неделей ранее.

- Случаев заболевания гриппом в краевой столице по-прежнему не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные горздрава. - Пневмонией в городе заболели 260 человек. Это тоже меньше, чем неделей ранее, но всего на три случая.

Чаще всего к медикам обращаются с симптомами пневмонии люди старше 65 лет. В этот раз таких 84 горожанина. Дети и подростки также болеют пневмонией. В недельный период диагноз поставили 80 подросткам и детям. Люди от 40 до 64 лет болеют чуть меньше - 74 случая за семидневный срок. И еще 22 заболевших в возрасте от 18 до 22 лет.

Ситуация с коронавирусом остается в городе напряженной. За сутки выявлено 36 новых случаев. Всего же в начале пандемии диагноз поставили 34050 хабаровчанам.

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