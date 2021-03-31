Школьники летом будут отдыхать в регионе и за пределами Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялся семинар по вопросам организации летнего детского отдыха. Во время встречи власти края обсудили кадровый вопрос и возможность выезда в летние лагеря как на территории региона, так и за его пределами.

- На семинаре обсудили также соблюдение противоэпидемических требований, пожарную безопасность, питание детей, обработку территорий от клещей, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Роспотребнадзор решил увеличить заполняемость детских лагерей с 50 до 75%, кроме того, дети поедут и за пределы края на отдых. Если прививочная кампания продолжит набирать обороты, то в перспективе лагеря будут заполнять максимально.

Сейчас в крае работает 289 дневных детских лагерей и 11 стационарных. Край выделил на детский оздоровительный отдых полмиллиарда рублей. Деньги будут потрачены на проезд и сам отдых, на компенсацию стоимости путевок и приобретение путевок для нуждающихся детей.

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