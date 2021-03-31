За попытку похитить пять миллионов лишатся свободы сотрудники одной из организаций в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае суд вынес обвинительный приговор двум должностным лицам, руководителю и главному бухгалтеру одной из Советско-Гаванских организаций, за попытку похитить посредством налоговых махинаций пять миллионов рублей.

- Суд установил, что указанные люди в 2014-2015 годах подавали заведомо ложные сведения в налоговых декларациях ресурсоснабжающей организации о сумме налоговых вычетов и сумме налога, подлежащего возмещению из бюджета, в которые включены суммы НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, созданными самим руководителем преступной группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Они пытались похитить порядка пяти миллионов рублей, но получить им удалось лишь 106 тысяч.

В итоге суд постановил лишить свободы на четыре года руководителя организации и на три года и три месяца - главного бухгалтера. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Более того, они обязаны вернуть похищенные деньги.

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