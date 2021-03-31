Хабаровчанка заплатила юристу 90 тысяч, но услугу так и не получила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске полиция задержала мошенницу, которая пообещала представлять интересны клиентки в суде, взяла с нее 90 тысяч рублей и перестала отвечать на звонки.

- В полицию обратилась хабаровчанка, она рассказала, что нашла юриста в интернете, встретилась и та пообещала помочь в вопросе приватизации жилья и представлять интересы в суде. За свои услуги юрист потребовала 90 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Затем подозреваемая стала переносить встречи с клиенткой под разными предлогами, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки.

Полиция провела необходимые оперативные мероприятия и задержала девушку 29 лет. Раньше она не привлекалась к ответственности по подобным делам. Деньги фигурантка уже успела потратить на собственные цели.

Полиция завела уголовное дело. За мошенническое преступление виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас интерне-юрист находится под подпиской о не выезде.

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