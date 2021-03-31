В Хабаровском крае страховой полис «Антиклещ» доступен в отделениях Почты России Фото: Почта России

В Хабаровском крае страховой полис «Антиклещ» доступен во всех отделениях Почты России и позволяет застрахованному человеку получить медицинскую помощь, а также восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща. В этом году общая страховая сумма увеличена и составляет 500 000 рублей. С начала года хабаровчане уже оформили 2000 страховок.

- Страховая программа «Антиклещ» гарантирует комплексную медицинскую помощь – от диагностики и экстренных мер до восстановительного лечения. Именно поэтому клиенты Почты России заключают договоры страхования всей семьей. Застраховать можно как ребенка, так и пожилого человека, и не отказываться от весенних прогулок и путешествий, – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова. – Каждый договор страхования упакован в яркий конверт, что в экстренных случаях позволяет оперативно им воспользоваться.

Медицинские услуги по полису оказываются на территории всей страны, независимо от места его оформления. Полис добровольного медицинского страхования «Антиклещ», приобретенный в отделениях Почты России, вступает в силу через 7 календарных дней и действует в течение 12 месяцев. За это время застрахованный человек может обращаться за медицинской помощью неограниченное число раз, пока не исчерпает страховую сумму в 500 000 рублей. Стоимость полиса составляет 390 рублей.

При укусе клеща человеку, застрахованному по программе «Антиклещ», необходимо позвонить в круглосуточный медицинский контакт-центр. Там его направят в ближайшую клинику, где в кратчайшие сроки удалят клеща, проведут осмотр и лечение. При необходимости врачи организуют стационар и реабилитацию.

В связи с началом весенне-летнего сезона полисы «Антиклещ» представлены на операционном барьере в каждом почтовом отделении Хабаровского края. Оформление полиса «Антиклещ» занимает не больше пары минут: достаточно сообщить оператору почтовой связи полное имя, дату рождения, серию паспорта и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. Жителям сельской местности полис сможет доставить почтальон. В подтверждении оплаты полиса почтальон с помощью мобильного почтово-кассового терминала выдаст кассовый чек.

Шаговая доступность почтовых отделений и легкое оформление полиса добровольного страхования здоровья позволяют всем желающим заблаговременно застраховаться от последствий, связанных с пребыванием на природе. В Хабаровском крае полисы «Антиклещ» пользуются повышенным спросом. В 2020 году для оформления страхового полиса в почтовые отделения обратились более 7 тысяч человек.

В отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье и жизнь, оформить сертификаты на дистанционную юридическую поддержку в различных отраслях права. Реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству.