Почти на семь миллиардов пополнится бюджет Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Законодательная дума региона принял поправки в бюджет на 2021, а также плановый период на 2022-23 годы. Бюджет края пополнится еще почти на семь миллиардов рублей. Деньги в в основном пойдут на систему здравоохранения и на ремонт дорог в крае.

После пересчета поступлений, как налоговых, так и неналоговых, сумма достигает 2,7 миллиарда рублей. Большая часть поступлений от налога на прибыль, дополнительно выделенные деньги от правительства страны также учтены – порядка 4,1 миллиарда рублей поступлений.

- В первую очередь деньги направят на обеспечение прав обманутых дольщиков. Значительная часть средств пойдет на модернизацию первичного звена здравоохранения – почти полтора миллиарда рублей. Построят ФАПы, амбулатории, отремонтируют медучреждения, купят оборудование и спецтранспорт. Нуждающихся обеспечат лекарствами. Порядка двух миллиардов рублей потратят на дороги. Больше полмиллиарда уйдут на реализацию проекта БКАД, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также на бюджетные деньги будут строить пожарные части, часть пойдет на решение жилищных проблем, еще часть потратят на организацию бесплатного питания в школах. Также в планах реализовать средства еще в нескольких отраслях.

После внесенных корректировок в бюджете заявлено 121,7 миллиарда рублей, вместо первоутвержденных 114,9 миллиарда.

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