Хабаровские пловцы стали чемпионами на соревнованиях «Амурские тигрята» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошли спортивные состязания по плаванию под названием «Амурские тигрята». Во всероссийских соревнованиях участвовали дети от девяти до 12 лет. Всего 220 ребят. Кроме дальневосточников в борьбе участвовали дети из Свердловской области. В общей сложности 23 команды.

- В зачет шли победы на дистанциях в сотню и две сотни метров в стилях брасс, вольный, баттерфляй на спине. Самая длинная дистанция составила 400 метров в вольном стиле. Кроме того, ребята соревновались в эстафетах, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В копилке сборной Хабаровского края оказалось 30 медалей. Из них 11 – золотых. Более того, Полина Кузьмичева из Хабаровска и Арсений Саевич и Магаданской области взяли звания лучших спортсменов соревнований.

Впервые такие состязания прошли в 2013 году. В тот раз такие соревнования стали первыми для детей. Теперь же уже третий год подряд турнир имеет ранг Всероссийских соревнований.

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