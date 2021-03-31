Погода 1 апреля в Хабаровске: днем потеплеет до +11 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С первым апрельским днем в Хабаровский край наконец пришло тепло. Синоптики не предсказывают снега или дождя практически на всей территории региона. Разве что в некоторых центральных районах могут еще быть отголоски циклона и пройдет небольшой мокрый снег.

В краевой столице в этот день особенно хорошо, дождя или снега не будет, а столбик термометра поднимется после обеда до 11 градусов выше нуля. Ветер еще не покинет краевую столицу, дуть может со скоростью до 13 метров в секунду.

- Южные территории региона еще сильнее почувствуют весну – воздух согреется до +15 градусов днем. Осадков не ожидается, ветер юго-западного направления, до 13 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Центральные районы ожидает небольшой дождь, но не везде. В Нанайском и Хабаровском районах с неба ничего падать не будет. Температура днем до +14 градусов. На севере края тоже не ожидается каких-либо обильных осадков. Днем тепло, до +10 градусов.

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