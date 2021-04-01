В Хабаровском крае за минувшие сутки умерли два человека от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевой минздрав сообщил последние данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае по состоянию на утро, 1 апреля. Ситуация следующая: в крае зафиксировано два летальных исхода заболевания вирусом. Семеро жителей находятся на данное время в тяжелом состоянии, врачи стремятся как можно быстрее вывести их из тяжелого состояния в нормальное. Двое из «тяжелых» подключены к аппаратам искусственного вентилирования легких.

- Выписано по выздоровлению врачами края 58 жителей, - сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Развернуто всего 738 ковидных коек, не заняты из этого количества 261.

Если смотреть локальную заболеваемость, то в Хабаровске новых случаев больше всего - 25 за сутки. В Городе юности заболели семь человек. По одному случаю заболевания выявлено за сутки в Хабаровском, Совгаванском, Бикинском, Охотском, Николаевском, Верхнебуреинском и Солнечном районах края. Еще два человека заболели в районе имени Лазо.

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