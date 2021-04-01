В Хабаровском районе построят новые котельные Фото: Правительство Хабаровского края

В селах Князе-Волконское и Мирное Хабаровского района построят новые котельные, которые заработают на угольном топливе вместо мазутного. Для компании-подрядчика утверждена инвестиционная программа на 70 миллионов рублей.

- На данное время в селах старые, изношенные котельные. Функционируют они на дорогом топливе - мазуте, а из-за изношенности идет большая теплопотеря. Подрядчик начнет работы в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На местах будут установлены блочно-модульные объекты. Работать они будут на угле. Замене подлежит больше 3,2 километра теплосетей. Закончить основной этап работ планируется в следующем году. Котельные будут современные, трубы обвяжут теплоизоляционными материалами, что позволит сократить теплопотерю, и, соответственно, сэкономит топливо. Качество теплоснабжения за счет модернизации повысится, а аварий на объектах будет меньше.

Во время своих первых объездов Михаил Дегтярев особое внимание обратил на мазутные котельные и распорядился все их заменить на угольные или газовые.

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