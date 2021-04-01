Ливневки появятся на проспекте и на ДОСах в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске в микрорайоне ДОС городские власти планируют построить централизованную ливневую канализацию. Это поможет спасти жителей района от постоянных больших застоев воды. Во время таяния снега или дождя в некоторых дворах образуются большие лужи.

Власти отмечают, что дальнейшее содержание дворов без ливневок - невозможно.

- В 2022 году начнется проектирование ливневки, затем поэтапно будет проходить и строительство, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В текущем году будет готов проект ливневки на проспекте 60-летия Октября. Стройка там начнется в следующем году. Цена проекта - порядка 200 миллионов рублей.

Власти города побывали в сквере Пограничной славы, где будет продолжаться благоустройство. Осмотрели двор на Уссурийском бульваре, где ранее по программе благоустройства положили асфальт и поставили площадку для детей. Проверка прошла и на музее-дамбе на Пионерской улице. Градоначальник распорядился организовать там уборку и засеять склоны травой.

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