Сбитого хабаровчанина доставили в больницу с переломом бедра

В Хабаровске ночью 31 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Во дворе дома №15 по улице Суворова автомобилист наехал на пешехода. Сбитого мужчину увезли в больницу с оскольчатым переломом левого бедра.

Больше за минувший день аварий с пострадавшими людьми в краевой столице не происходило.

- Общее количество ДТП за 31 марта - 27, - сообщили в госавтоинспекции. - Нарушений правил дорожного движения зафиксировано 342. Из них 11 водителей ездили в пьяном виде по городу. Трое выехали на «встречку», 32 водителя не пропустили пешеходов, а сами пешеходы нарушили правила 23 раза.

По данным ГИБДД Хабаровска, за прошедшие сутки инспекторы в городе зафиксировали 19 нарушений правил применения ремней безопасности. Еще пять фактов неправильной перевозки детей в автомобиле.

Госавтоинспекция призывает жителей города Хабаровска соблюдать ПДД во имя собственной безопасности.

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