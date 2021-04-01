Клещи проснулись и начали кусать жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске уже начался сезон активности клещей. На неделе в больницу обратились хабаровчане, клещ укусил ребенка. Насекомое принесла домой собака с прогулки.

Краевые власти обсудили меры профилактики клещевого энцефалита и прививочную кампанию. Так, по информации Роспотребнадзора, в прошлом году исследовали свыше трех тысяч клещей, снятых с людей. Заболеваемость энцефалитом составила 0,9%. Исследовать клещей будут и дальше.

- За 2020 год по укусам в медучреждения обратились почти шесть тысяч человек. Из них больше двух тысяч - дети. Энцефалитных клещей присосалось пять, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В край доставят 120 тысяч доз вакцины от болезни. Привиться можно во всех медучреждениях. На территории региона в кратчайшие сроки начнется санобработка от клеща.

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