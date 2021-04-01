За неуплату алиментов к исправительным работам приговорен житель Хабаровского края Фото: Алексей ФОКИН

В Советской Гавани суд приговорил местного жителя к исправительным работам за неуплату алиментов. В течение 11 месяцев мужчина будет работать и отчислять по 5% от заработка в счет государства.

- Житель Советской Гавани уже был раньше осужден за то же преступление. В сентябре прошлого года суд обязал его выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Тогда ему назначили уголовное наказание в виде исправительных работ условно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Неплательщик свою вину в преступлении полностью признал. Суд решил отменить предыдущее наказание и назначить новое - теперь мужчина будет находиться на исправительных работах принудительно в течение 11 месяцев. Более того, с заработка неплательщика будет удерживаться по 5% в пользу государства. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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