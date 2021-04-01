Как найти свое призвание рассказали школьникам и студентам Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

На территории Хабаровского края начался образовательный проект, который направлен на подготовку молодежи к непростому выбору - будущей профессии. Называется он «Молодые лидеры Хабаровского края».

- На площадке проведения мероприятия ребят поприветствовал Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края. В своем выступлении он обозначил, что рассчитывает через несколько лет услышать новые имена лидеров из тех, кто присутствует в зале, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На мероприятии пройдут мастер-классы от известных бизнесменов региона. Преподаватели, бизнес-тренеры и психологи выступят и проконсультируют молодежь. Ребята смогут познакомиться с возможным будущим местом учебы. Для желающих открыть свое дело были организованы встречи с бизнесменами. Подросткам рассказали, как справиться со стрессом на ЕГЭ, как определиться, кем стать, как выбрать будущую профессию.

Такое мероприятие стартовало в регионе впервые в 2019 году и сейчас становится уже традиционным.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.