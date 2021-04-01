«Из-за волюнтаризма маленьких начальников люди не любят власть»: Михаил Дегтярев Фото: Артем КИЛЬКИН

В своем официальном телеграм-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края прокомментировал ситуацию, возникшую в Комсомольске-на-Амуре, где в домах перекрывают газ в целых подъездах из-за одной проблемной квартиры.

Михаил Дегтярев отмечает, что из Города юности поступило больше сотни жалоб на одну и ту же историю с газоподачей.

- Истории - как под копирку: в газифицированных домах постоянно находится один собственник квартиры, который не пускает к себе специалистов для регулярной проверки оборудования, - говорит глава региона. - В таком случае необходимо применить двойное уведомление, составить «административку». Но в городе появился такой «хозяин», который просто перекрывает газ во всем подъезде.

При этом, как добавляет Михаил Дегтярев, он ссылается на утечку газа в проблемной квартире. Органы власти края инициировали проверку и намерены защитить население от подобного волюнтаризма.

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