Хабаровчане могут получить бесплатную юридическую консультацию Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске возобновились приемы жителей по юридическим вопросам. Обратиться к юристам за консультацией могут жители во всех районах города. Специалисты дают информацию по вопросам, входящим в компетенцию муниципального образования.

- Жители центрального района Хабаровска могут прийти на консультацию по адресу улица Дикопольцева, дом 23 - общественно-консультационная приемная мэра. Прием ведется в рабочие дни с 11 утра до четырех часов дня. Перерыв с часу до двух, - сообщили в пресс-службе администрации города.

В Краснофлотском районе прием идет по адресу улица Руднева, дом 41. Сюда прийти можно во вторник и в четверг с трех до шести. В Кировском районе прием идет на улице Орджоникидзе, 3, по понедельникам и средам с трех до шести часов. Железнодорожный район - прием на Ленинградской, 13 А, по вторникам и четвергам, с 10 утра до часу дня. А в Индустриальном районе принимают на улице Краснореченской, дом 87, по понедельникам и средам, с 10 утра до часу дня.

Во время посещения необходимо соблюдать меры защиты - надевать маски и перчатки.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.