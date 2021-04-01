Гродековский музей отправляется в тур по Хабаровскому краю

Музей имени Гродекова отправляется на гастроли. Тур «Музейные истории» начнется с 3 апреля, пункт назначения музея - село Троицкое Нанайского района.

Цель проведения таких выездных гастролей - возможность для всех жителей приобщиться к истории, увидеть уникальные природные и культурные ценности.

- Передвижной проект стартует в Троицком и пройдет там на двух площадках - в межпоселенческом центре культуры и досуга и в краеведческом музее Нанайского муниципального района, - рассказали в музее.

В центре культуры можно будет увидеть выставки, поучаствовать в экскурсиях, в настольной игре «Краеведческое лото», детском занятии «Птичьи хлопоты» и поучаствовать в мастер-классах.

В музее Нанайского района пройдут выставки, занятия и лекции.

После Троицкого тур продолжится уже в Сикачи-Аляне, 10 апреля.

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