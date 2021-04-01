За организацию азартных игр осудили двоих хабаровчан Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Хабаровске двое молодых людей организовали и проводили незаконные азартные игры. Деятельность они развернули в южном микрорайоне, в одном из торговых павильонов. Правоохранительные органы мужчин задержали. Суд вынес им приговор.

- Прокуратура края поддержала обвинение в отношении этих молодых людей. Суд установил, что с ноября 2019 года они организовывали проведение на пяти автоматах азартных игр. В январе 2020 года правоохранители пресекли эту деятельность, проведя соответствующие мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. – В конфискованных автоматах было обнаружено 9400 рублей.

Молодые люди свою вину полностью признали и способствовали раскрытию преступления и ведению следствия. Мужчины лишены свободы условно, на сроки – один год и шесть месяцев и на два года. Кроме того, они заплатят штрафы в 50 и 80 тысяч рублей.

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