День рождения Хабаровск отметит 29 мая Фото: Администрация Хабаровска

День рождения города Хабаровска в 2021 году отметят 29 мая. Власти обещают, что праздник пройдет с большим размахом. На красной линии столицы края будут проходить различные массовые акции, состоится шествие трудовых коллективов, будет и праздничный салют.

Стартует праздник с шествия организаций, в нем будут участвовать порядка 10 тысяч человек. Пройдут они от Комсомольской площади до площади Ленина. Затем будет организован арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», его хотят провести прямо на дороге. Почти тысяча творческих людей мастеров, художников, умельцев будут демонстрировать свои таланты людям. Участок дороги для проведения еще не определен.

Сцена расположится на Комсомольской площади. С шести до десяти часов вечера творческие коллективы будут выступать, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Что касается санчасти, то для людей поставят порядка тридцати биотуалетов и мусорных баков.

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