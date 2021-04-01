Дети нарисуют иллюстрации к книгам в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит мероприятие «Голоса Дальнего Востока», организованное детской библиотекой имени Наволочкина. Юные художники смогут продемонстрировать свои рисунки, созданные к произведениям, номинированным на премию Арсеньева.

- За два года проведения премии победителями в номинации «Проза для детей» признавались Андрей Усачев, детский писатель, и его книга «Волшебная Колыма», Анастасия Строкина и ее повесть «Кит плывет на север». Номинантами были книжки «Тишка и Рыж» Елены Неменко, «Нивхские сказки» Евгения Гудана и «Приморские истории» Ирины Иванниковой, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В конкурсе будут участвовать читатели и сотрудники библиотек. Всего будет четыре номинации: лучшие рекомендации, лучшие буктрейлеры, лучшие оригинальные иллюстрации и лучшие сценарии библиотечных мероприятий по произведениям, вошедшие в лонг-листы премии им. Арсеньева.

Заявиться на участие в конкурсе можно в период с 1 апреля по 30 сентября. Заявки отправлять на электронную почту golosdv2021@mail.ru. Подведение итогов состоится до 20 октября. Лучших наградят дипломами и подарками.

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