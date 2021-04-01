В Хабаровске началась глобальная генеральная уборка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двухмесячник санитарной очистки начался в Хабаровске. До самого 31 мая профильные структуры и муниципальные предприятия будут приводить город в порядок после зимы и готовить его к лету. Работать они будут каждый день, а жителей приглашают на субботники 24 апреля и 22 мая.

- За два месяца из города нужно будет вывезти мусор с 88 нелегальных свалок. Еще 53 контейнерные площадки приведут в соответствующий вид, а ремонт пройдет на 45 детских площадках. Помимо этого будут обновлять фасады зданий и цокольные помещения домов, - рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Больше трех тысяч дворов приобретут эстетичный вид после уборки, 95 брошенных территорий будут расчищены, ямы на дорогах будут подлатаны. В городе планируется посадить 1124 дерева и кустарника. Организовано будет около четырех тысяч цветочных клумб. Посеют свежий газон.

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