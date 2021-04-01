Дома престарелых и интернаты Хабаровского края вышли из режима самоизоляции Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончился режим самоизоляции для учреждений стационарного типа. Теперь жильцы интернатов и домов престарелых могут принимать посетителей, встречаться с родными. Однако противоэпидемические меры еще действуют.

- Карантин во всех 16 стационарах начался 24 апреля прошлого года. Почти год сотрудники учреждений работали вахтовым методом, по две недели. На самоизоляции находились порядка трех тысяч жителей учреждений, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

На данное время жители прошли вакцинацию в числе 2242 человек.

- С сегодняшнего дня открыты все учреждения, подведомственные минсоцзащиты. Сотрудники начали работать в обычном режиме. Постояльцев пока в город не выпускаем, ряд ограничений сохраняется. Но встречи с родными разрешены, - рассказал министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Помимо стационарных учреждений заработали и центры соцподдержки края без предварительной записи. Жителям региона напоминают, что во избежание распространения инфекции лучше все-же пользоваться электронными услугами.

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