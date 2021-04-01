Очередной циклон надвигается на север Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

На северные районы Хабаровского края надвигается очередной циклон. В ночь с 3 на 4 апреля погода ухудшится, ожидаются сильный ветер и осадки - мокрый снег, также отложение мокрого снега. На побережье порывы ветра будут достигать скорости 27 метров в секунду. На реках ветер до 23 метров в секунду. Особенно ощутимым будет ухудшение в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском и Ульчском районах края.

Остальная территория региона будет переживать небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Ветер также усилится, местами до 22 метров в секунду.

- Из-за ухудшения погоды возникает вероятность нарушений работы коммунальных объектов, аварии могут возникнуть на электросетях. Провода могут обрываться, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В некоторых районах, где ветер будет особенно сильным, возможны обрушения слабо укрепленных конструкций и прочего.

Возможно, будет перекрыта паромная переправа «Ванино - Холмск».

Жителей региона призывают быть осторожными и по возможности не находиться рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными конструкциями.

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