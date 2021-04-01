В Хабаровском крае активно «работают» телефонные мошенники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае прошел ряд преступлений, связанных с мошенничеством по телефону. Так, хабаровчанина обманули на 420 тысяч. Ему позвонили из банка и сказали, что на него оформлен кредит, чтобы закрыть займ - необходимо снять деньги и перевести на безопасный счет. Мужчина поверил и лишился денег.

Еще один случай произошел уже с суммой в полмиллиона, хабаровчанин также поверил мошенникам и перевел деньги. Сценарии у преступников самые разные: кого-то просят положить деньги на безопасный счет, кого-то заставляют взять новый кредит и переправить деньги в счет погашения якобы другого кредита.

- По данным делам возбуждены уголовные дела. За подобные деяния преступники отправятся в тюрьму на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителей края призывают быть бдительными и при любых сомнительных манипуляциях лично обращаться в банк.

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