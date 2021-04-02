Хабаровчане жалуются не невозможность записаться к врачам через «Госуслуги» и «Голос 27»

Хабаровчане жалуются не невозможность записаться к врачам через Госуслуги и Голос27 Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае участились случаи жалоб на неработающие порталы и сайты, которые должны бы предоставлять услугу записи к врачу, но это оказалось невозможным. Зампред краевого правительства Евгений Никонов встретился с главными врачами медучреждений для обсуждения этой проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Запись через порталы - приоритетна. Мы живем в 21 веке, люди должны иметь возможность записаться онлайн. Так, как сейчас - быть не должно, - сказал Евгений Никонов.

Как оказалось, некоторые медучреждения переходили на новые системы учета работы с людьми, а программа не внедрена в эти порталы и сервисы, поэтому происходили сбои. Евгений Никонов добавил, что все сбои нужно немедленно устранить.

- Мы видим каждую жалобу от жителей, так что каждый руководитель сейчас должен будет повесить на доски телефоны главврачей, а при общении обращаться с людьми вежливо и доброжелательно, - отметил Евгений Никонов.

Помимо прочего зампред распорядился, чтобы в каждой поликлинике был дежурный терапевт, готовый принять человека без записи.

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