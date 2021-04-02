Хабаровчане дали МегаФону «Обратную связь»

Российские комедии вошли в число лидеров по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре МегаФонТВ. Аналитики «МегаФона» проанализировали, что предпочли смотреть 1 апреля пользователи онлайн-кинотеатра МегаФонТВ в Хабаровском крае.

Чаще всего хабаровские абоненты онлайн-кинотеатра смотрели комедию «Обратная связь», продолжение известного хита «Квартета И» «Громкая связь» . На втором месте по количеству просмотров - молодежная комедия с кавказским колоритом «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее». Третьей по популярности стала комедия «Глубже!» с участием Александра Паля.

Самым популярным комедийным сериалом на МегаФонТВ в Хабаровском крае стал ситком «Ивановы-Ивановы». Также активно смотрели хабаровчане сериал «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли. И на почетном третьем месте - единственный в нашем топе нероссийский фильм, ставший уже сериальной классикой, - американский ситком «Друзья».

- Прошлогодняя пандемия сильно изменила наши привычки в том, что касается кинопросмотра, - отмечает Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения «МегаФона». - В условиях закрытых кинотеатров стриминговые сервисы и ТВ стали зачастую единственной возможностью посмотреть кино или сериал. А наша сеть позволяет смотреть видеоконтент в высоком качестве на любых устройствах не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, но и в небольших населенных пунктах.